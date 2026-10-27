Sosa: "Il Napoli con la Roma mi è piaciuto, ma da Allegri voglio i risultati! A Monza vedrei bene Giovane"

Roberto ‘Pampa’ Sosa, opinionista di Radio Marte, ha espresso parole positive per la prestazione del Napoli contro la Roma a Radio Marte:

“Sabato il Napoli mi è piaciuto, avrebbe meritato di vincere, ho visto una squadra propositiva, che poche volte si è difesa con ‘blocco basso’, se non negli ultimi minuti ma in quel caso era giusto fare così. Beukema purtroppo ha inciso sulla sconfitta, al di là degli errori, sul gol su Soulè non ha accorciato e su quello di Balerdi ha commesso una sciocchezza, mi è parso non connesso con il resto della squadra ed anche con il momento della partita”

L’allenatore ed ex azzurro guarda oltre la sfida di sabato. “Mi piace analizzare la prestazione più del risultato, per questo vedo un po’ di luce, diciamo una lampadina, in fondo al tunnel. In generale però da un tecnico come Allegri mi aspetto i risultati, i punti. Lui non va mai a fondo, in tv, nelle analisi tecnico-tattiche delle partite, perché dal suo punto di vista ha sempre pensato più ai risultati, a vincere le gare. Ecco, da lui nel Napoli mi aspetto i risultati. Ebbene, dove sono?”