Rinnovo Meret, entro fine anno possibile incontro Napoli-agente!

Calciomercato SSC Napoli - Chi è in scadenza a giugno, scrive il Corriere dello Sport, è il portiere dei due scudetti Alex Meret, al Napoli dal 2018.

Meret aveva rinnovato nell'estate del 2025 per altri due anni. Anche allora era in scadenza e alla fine si arrivò a un'intesa ma di breve durata. Poi è arrivato Milinkovic-Savic e Meret ha perso il posto da titolare.