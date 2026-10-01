Rinnovo Meret, entro fine anno possibile incontro Napoli-agente!
Calciomercato SSC Napoli - Chi è in scadenza a giugno, scrive il Corriere dello Sport, è il portiere dei due scudetti Alex Meret, al Napoli dal 2018.
Meret aveva rinnovato nell'estate del 2025 per altri due anni. Anche allora era in scadenza e alla fine si arrivò a un'intesa ma di breve durata. Poi è arrivato Milinkovic-Savic e Meret ha perso il posto da titolare.
"Con Allegri Alex ha ritrovato una maglia da protagonista e, magari entro fine anno, il Napoli potrebbe confrontarsi con il suo procuratore per discutere del futuro e per chiarire ognuno la propria posizione. La priorità, in estate, era stata capire le nuove gerarchie della porta. Che Allegri aveva chiarito subito già nel giorno della conferenza di presentazione, pur senza la necessità di fare nomi. Per lui esiste il titolare e la sua alternativa. Meret ritroverà presto i suoi guantoni dopo lo stop. E per l'eventuale rinnovo, magari se ne potrà discutere, finalmente, a breve"