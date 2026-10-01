Pedullà: "La vittoria col Bologna? Sembrava che il Napoli avesse battuto il Real Madrid"

Ultime notizie Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del Napoli di Massimiliano Allegri in un video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Di seguito uno stralcio del suo intervento:

"Allegri sta rivisitando il Napoli, probabilmente ci proporrà qualcosa di diverso. Secondo voi il Napoli è una squadra scarsa? È colpa del mercato? Dopo il Bologna sembrava avessero battuto il Real Madrid, per le altre gare è stata colpa del mercato? È uno spot, le stagioni non possono essere dipinte in base all’allenatore simpatico o meno simpatico. Se alcuni allenatori perdono è colpa di un altro oppure di Lang e Lucca che sono scarsi. Questo discorso dovremmo combatterlo sempre e io lo farò, altrimenti è troppo semplice fare giornalismo orientato verso tre o quattro persone che vengono difese a prescindere".