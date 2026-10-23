Napoli-Roma, cresce la preoccupazione per la viabilità: cosa filtra sulle proteste degli autotrasportatori

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante rischia di complicare il fine settimana a Napoli, proprio in concomitanza con la sfida tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona. La sovrapposizione tra la mobilitazione annunciata e il big match di sabato solleva interrogativi sulla viabilità cittadina e sulla gestione dell'ordine pubblico.

Napoli-Roma, proteste e viabilità: cresce la preoccupazione

La Campania è alle prese con le conseguenze dei rincari dei carburanti e delle materie prime. Le iniziative di autotrasportatori e agricoltori avrebbero già provocato rallentamenti lungo la rete autostradale, in particolare sulla tratta Napoli-Roma, dove vengono segnalate code e restringimenti della carreggiata.

Le ripercussioni riguarderebbero anche i servizi cittadini. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, diversi distributori del Napoletano sarebbero rimasti senza carburante, mentre la disponibilità ridotta avrebbe costretto alcune aziende di trasporto pubblico a diminuire le corse degli autobus. A destare ulteriore preoccupazione sarebbero i possibili ritardi nelle consegne delle merci e le difficoltà nei rifornimenti.

In questo scenario, l'attenzione si concentra sulle iniziative previste per sabato pomeriggio. Per le ore 15 è stata annunciata una manifestazione degli autotrasportatori, alla quale dovrebbero unirsi altri gruppi di protesta, tra cui agricoltori e studenti, nell'ambito della mobilitazione indicata come “24 ottobre”. L'eventuale estensione delle manifestazioni alle aree urbane potrebbe rendere più complicati gli spostamenti proprio nelle ore vicine alla partita. Napoli-Roma, una delle gare più attese della giornata di campionato, rischia così di essere accompagnata da disagi per tifosi, residenti e operatori della mobilità.

Al momento, tuttavia, le informazioni riportate non confermano un rinvio della partita: il nodo riguarda soprattutto l'impatto delle proteste sulla circolazione e sulle misure di sicurezza. Saranno gli aggiornamenti delle autorità competenti a chiarire l'entità dei disagi e le eventuali disposizioni per raggiungere lo stadio.