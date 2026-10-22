Maradona torna nell’album Panini: una figurina speciale per la leggenda del Napoli | FOTO

Ultime notizie Napoli - Il ricordo di Diego Armando Maradona continua a vivere anche attraverso le figurine. Il fuoriclasse argentino trova spazio nella nuova raccolta Calciatori 2026-27 realizzata da Panini, con una dedica speciale all’interno dell’album appena arrivato nelle edicole. Il Pibe de Oro è presente con la figurina numero 499, collocata nella sezione denominata Time Capsule, pensata per celebrare i campioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

Figurina Maradona album Panini 2026/2027

La presenza di Maradona rappresenta un omaggio a uno dei calciatori più amati di sempre, il cui legame con Napoli resta ancora oggi particolarmente forte. Le sue imprese con la maglia azzurra hanno scritto pagine fondamentali nella storia del club e continuano a essere ricordate da intere generazioni di tifosi.

La nuova collezione è stata presentata nel corso di un evento organizzato da Panini all’Hbtoo di Coroglio, a Napoli, appuntamento che ha visto la partecipazione anche di altri protagonisti legati al mondo azzurro. Tra le figure celebrate in questa occasione, Maradona ha occupato inevitabilmente un posto centrale, confermando ancora una volta quanto la sua eredità sportiva sia radicata nella memoria della città e dei suoi sostenitori.