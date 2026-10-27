Allegri prepara i cambi per il Monza: scalpitano Lobotka e Vergara
Il Napoli si prepara alla sfida di mercoledì contro il Monza con l'obiettivo di gestire al meglio le energie e affrontare senza cali il fitto calendario tra campionato e Champions League. Massimiliano Allegri valuta alcune modifiche all'undici titolare, con possibili novità soprattutto a centrocampo.
Napoli-Monza, turnover: De Bruyne e McTominay a rischio
Come riferisce Il Mattino, tra i possibili giocatori destinati a partire dalla panchina potrebbe esserci uno dei due principali punti di riferimento del centrocampo azzurro. “Potrebbe riposare, quindi, uno tra De Bruyne e McTominay”, scrive il quotidiano, aprendo così alla possibilità di un turno di riposo per uno dei due big. Una scelta legata soprattutto alla necessità di dosare le forze in una fase della stagione particolarmente impegnativa. Sul fronte delle possibili novità, crescono invece le quotazioni di Stanislav Lobotka e Antonio Vergara.
Entrambi potrebbero trovare spazio dal primo minuto, offrendo ad Allegri soluzioni alternative e nuove energie in vista dei prossimi appuntamenti. Le decisioni definitive arriveranno dopo la ripresa degli allenamenti, prevista oggi al termine della giornata di riposo concessa alla squadra. Le condizioni fisiche dei calciatori saranno determinanti per stabilire la formazione da schierare contro i brianzoli.