Tifoso prova a portarsi a casa un pallone e viene aggredito dagli steward, scoppia un parapiglia al Maradona | VIDEO

Attimi di alta tensione ieri sera allo stadio Maradona nel settore Distinti inferiori. Un giovane tifoso ha infatti provato a portarsi a casa un pallone che era terminato in quel settore dopo un tiro sbilenco dei giocatori in campo. Alla richiesta degli steward di consegnare la sfera, il tifoso ha provato a scappare per dileguarsi. Fuga che però è stata interrotta da altri steward, che hanno accerchiato il giovane che è poi finito a terra tra i sediolini dei Distinti inferiori. Da lì, è nato un grosso parapiglia con il tifoso,come si evince dalle immagini che stanno circolando sui social, che è stato portato via di peso dal settore. Clicca su play per guardare il video: