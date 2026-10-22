Matt Rizzetta, splendida sorpresa al Santobono-Pausilipon: il bel gesto | VIDEO

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Ultime notizie Napoli - Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball, al centro delle ultime notizie per un’eventuale futura acquisizione della SSC Napoli, è stato protagonista, assieme al cestista azzurro Andrej Jakimovski, di un bellissimo gesto nei confronti dei bimbi del reparto di Oncoematologia all’Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon: visita, condivisione ed anche un invito per assistere (a chi sarà nelle condizioni di farlo) alle prossime partite del Napoli Basketball.

Ecco il video!

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