Matt Rizzetta, splendida sorpresa al Santobono-Pausilipon: il bel gesto | VIDEO
Social 22:30
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie Napoli - Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball, al centro delle ultime notizie per un’eventuale futura acquisizione della SSC Napoli, è stato protagonista, assieme al cestista azzurro Andrej Jakimovski, di un bellissimo gesto nei confronti dei bimbi del reparto di Oncoematologia all’Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon: visita, condivisione ed anche un invito per assistere (a chi sarà nelle condizioni di farlo) alle prossime partite del Napoli Basketball.
Ecco il video!
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google