UFFICIALE - Convocati Italia U16: c'è un centrocampista del Napoli, il capo delegazione è Ciro Immobile!

Ultime notizie nazionali - C'è un azzurrino nell'Italia U16 che scenderà in campo a fine ottobre. Dopo le amichevoli disputate a Coverciano contro l’Inghilterra ad agosto – una vittoria per 3-2 e una sconfitta per 2-1 – e contro la Spagna a settembre – un pareggio per 1-1 e un ko per 5-1 –, la Nazionale Under 16 si prepara a tornare in campo per la 27ª edizione del Torneo Internazionale ‘Val de Marne’, in programma dal 27 al 31 ottobre nella regione dell’Île-de-France.

Il tecnico Giovanni Costantino ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2011, che si ritroveranno domenica 25 ottobre a Roma, prima di partire l’indomani alla volta di Parigi. Gli Azzurrini esordiranno martedì 27 ottobre (ore 14) contro l’Inghilterra, al Centro Sportivo ‘Léo Lagrange’ di Bonneuil-sur-Marne, per poi affrontare la Francia, padrona di casa, giovedì 29 ottobre (ore 16.30) al Centro Sportivo ‘Philippe de Dieuleveult’ di Le Plessis-Trévise, e il Giappone sabato 31 ottobre (ore 14), nuovamente a Bonneuil-sur-Marne.

Itala U16: c'è Buondonno del Napoli fra i convocati

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Tommaso Sgrò (Parma);

Difensori: Matthew Appiah Boateng (Parma), Luca Arzuffi (Atalanta), Andrea Bernasconi (Milan), Niccolò Chieffallo (Roma), Samuele Ferraresso (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Adrien Tato (Milan);

Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli) , Achille Cremonesi (Milan), Alessandro Grigioni (Como), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Guglielmo Maria Tosi (Como), Marco Vaccarella (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma);

, Achille Cremonesi (Milan), Alessandro Grigioni (Como), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Guglielmo Maria Tosi (Como), Marco Vaccarella (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma); Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Gian Michael Portuoundo (Torino), Diego Succi (Cesena).

Staff – Tecnico: Giovanni Costantino; Capo delegazione: Ciro Immobile; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Preparatore dei portieri: Alberto Pomini; Preparatore atletico: Francesco Saverio Cosentino; Match analyst: Luca Federico; Medico: Valerio Andreozzi; Fisioterapista: Giuliano Gepponi; Nutrizionista: Filippo Maria Perricelli; Segretario: Luca Umberto Gatto.

Francesco Buondonno

Ciro Immobile è il capo delegazione dell'Italia Under 16

Una nuova avventura, sempre con la maglia azzurra, per Ciro Immobile quindi: lo scorso 10 settembre Ciro Immobile ha iniziato una nuova vita calcistica, questa volta in una veste inedita, quella di capo delegazione della Nazionale Under 16. "Sono orgoglioso di poter tornare a far parte di questa famiglia. Sono motivato, ma anche consapevole delle responsabilità", confessa l’ex bomber di Lazio e Torino. Adesso, però, la sfida è un’altra: aiutare i talenti di domani a crescere. Al fianco del tecnico Giovanni Costantino, Immobile punta su educazione, rispetto delle regole e senso di appartenenza alla maglia azzurra. L’obiettivo è far lavorare insieme tutte le Nazionali Giovanili, per alimentare il serbatoio della Nazionale maggiore. "L’Italia e i suoi giovani hanno ampi margini di miglioramento e di lavoro", sottolinea.

Torneo Internazionale ‘Val de Marne’

Girone unico: Francia, Giappone, Inghilterra, ITALIA

Calendario:

Prima giornata (martedì 27 ottobre)

Ore 14: Inghilterra-ITALIA, Centro Sportivo ‘Léo Lagrange’ di Bonneuil-sur-Marne

Ore 16.30: Francia-Giappone, Centro Sportivo ‘Philippe de Dieuleveult’ di Le Plessis-Trévise

Seconda giornata (giovedì 29 ottobre)

Ore 14: Giappone-Inghilterra, Stadio ‘Louis Dolly’ di Villejuif

Ore 16.30: Francia-ITALIA, Centro Sportivo ‘Philippe de Dieuleveult’ di Le Plessis-Trévise

Terza giornata (sabato 31 ottobre)

Ore 14: ITALIA-Giappone, Centro Sportivo ‘Léo Lagrange’ di Bonneuil-sur-Marne

Ore 16: Francia-Inghilterra, Centro Sportivo ‘Léo Lagrange’ di Bonneuil-sur-Marne