"Nessuna convivenza dei Fab Four". Allegri non deroga contro la Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri sembra aver bocciato di fatto la formula Fab Four. Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Repubblica che dà le ultime sulle possibili scelte a centrocampo del tecnico livornese per Napoli-Roma:

"Allegri dovrebbe preferire ancora una volta Anguissa: la presenza del camerunense confermerebbe di fatto Kevin De Bruyne nella posizione di playmaker. Ad Allegri piace molto il belga in cabina di regia e potrebbe riproporre la formula che ha funzionato in Champions contro il Bodo Glimt. Anguissa-Kdb e ovviamente Scott McTominay, l'eroe della notte del Maradona con la doppietta che ha steso i norvegesi, è questa la tentazione di Max. Se il terzetto fosse confermato, Lobotka partirebbe ancora dalla panchina e rappresenterebbe il primo cambio. La certezza, al momento, è una sola: nessuna convivenza dei Fab Four".