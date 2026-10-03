Retroscena McTominay, out nell'allenamento congiunto contro l'Avellino: svelato il motivo

Ultime notizie Napoli - Scott McTominay attende l'idoneità sportiva per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'intervento di ablazione svolto qualche settimana fa. Il centrocampista della SSC Napoli, intanto, scalda i motori al Training Center di Castel Volturno, anche se per il momento non può ancora rientrare in gruppo. Senza l'ok dei medici, Scott continuerà ad allenarsi in solitaria.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato il motivo dell'assenza di McTominay dall'allenamento congiunto contro l'Avellino andato in scena a Castel Volturno:

"Nei giorni scorsi lo scozzese ha alternato il lavoro di forza in palestra alle prime uscite sul campo, incrementando in maniera progressiva i carichi di lavoro. La linea guida è rimasta identica anche nell’allenamento congiunto svolto ieri a Castel Volturno contro l’Avellino: mentre i compagni erano impegnati nel test sul terreno di gioco, McT ha proseguito il proprio percorso individuale lavorando a parte insieme agli altri sei compagni attualmente in fase di recupero".