Napoli, cambia tutto per Vergara: Allegri studia una nuova soluzione

Il Napoli cerca la formula migliore per ripartire al meglio dopo la sosta delle Nazionali. Diversi i punti persi nelle prime cinque giornate, ora c'è bisogno anche di puntare su Antonio Vergara rispetto quanto fatto da Allegri nelle prime partite.

Napoli: Allegri cambia modulo, la posizione di Vergara

Allegri pensa al cambio modulo e potrbbe aver già trovato la nuova sistemazione per Antonio Vergara. Perché, come spiega Repubblica, Allegri sta valutando anche di passare al modulo 3-4-2-1 e potrebbe restituire a Vergara il ruolo di trequartista alle spalle di Hojlund.

Se ne parlerà la prossima settimana, quando tornerà al Training Center di Castel Volturno dopo gli impegn con la Nazionale. Al momento in questo inizio di stagione Vergara ha giocato 162 minuti tra campionato e Champions. Pochissimi se si considera l'idea che c'era su di lui ad inizio stagione. Per ben due volte è rimasto in panchina senza nemmeno mettere piede in campo. Ora Allegri studia una soluzione nuova anche per lui.