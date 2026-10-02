"Smetto con il calcio e vengo a lavorare da te", sogno Vergara: dall'incubo alla Nazionale

Antonio Vergara sogna la maglia della Nazionale da quando è piccolo, ancor di più dopo che per un attimo ha addirittura pensato di smettere con il calcio dopo quel terribile infortunio al ginocchio.

Il Mattino si sofferma sulla storia di Vergara che è fatta anche di momenti difficili. Dopo la rottura del legamento, appena tre anni fa, il calciatore arrivò persino a pensare di abbandonare il calcio per lavorare nell’attività di famiglia. Dopo l'infortunio chiamò il padre a casa per dirgli: «Prepara il mio ufficio nella nostra concessionaria, smetto con il calcio e vengo a lavorare da te».

Dall'addio al calcio alla Nazionale: sogno Vergara

Vergara ha per un attimo pensato di mollare, ma per fortuna non ha preso quella scelta. Perché oggi il giovane talento napoletano può vivere uno dei momenti più belli della sua carriera, l'esordio con la maglia dell'Italia. Può farlo dal primo minuto in Francia-Italia, partita di Nations League, dove Mancini sta seriamente pensando di lanciarlo da titolare.