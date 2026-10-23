Probabili formazioni Napoli-Roma, Sky - Tre cambi per Allegri, novità Milinkovic-Savic e ballottaggio a centrocampo | GRAFICO
Probabili formazioni Napoli-Roma, le ultime da Sky Sport
Ultime notizie Napoli - Dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt in Champions League, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire subito contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Domani alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, c'è l'appuntamento contro i giallorossi.
Probabili formazioni Napoli-Roma, le ultime da Sky Sport
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Ugolini ha svelato le ultime novità in casa Napoli con le probabili formazioni Napoli-Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Domani si torna con il 4-3-3. Tre dovrebbero essere i diversi cambi rispetto al Bodo/Glimt. In difesa dovrebbe saltare Rrahmani perché è influenzato: è tra i convocati, ma le condizioni verranno valutate domani. C’è Olivera al posto di Spinazzola. La novità più importante potrebbe essere la presenza di Milinkovic-Savic rispetto a Meret, il suo lancio lungo contro una squadra che pressa alto può essere una soluzione. A centrocampo è ballottaggio Anguissa/Lobotka, con il primo favorito. Potrebbe esserci lo stesso centrocampo visto in Champions, con De Bruyne play. Confermato il tridente Hojlund-Lang-Politano".
Il giornalista Angelo Mangiante, invece, ha svelato le ultime in casa Roma:
"Convocato Cristante che potrebbe giocare dal primo minuto, accanto a Soulé e dietro Malen. Resta fuori ancora per poco Dybala: l’argentino tornerà tra i convocati solo martedì sera contro il Cagliari".
- Probabile formazione Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.
- Probabili formazione Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All. Gasperini