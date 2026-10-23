Probabili formazioni Napoli-Roma, Sky - Tre cambi per Allegri, novità Milinkovic-Savic e ballottaggio a centrocampo | GRAFICO

Notizie ico calendario ico orologio19:30  
Probabili formazioni Napoli-RomaProbabili formazioni Napoli-Roma
SG
Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Probabili formazioni Napoli-Roma, le ultime da Sky Sport

Ultime notizie Napoli - Dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt in Champions League, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire subito contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Domani alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, c'è l'appuntamento contro i giallorossi.

Probabili formazioni Napoli-Roma, le ultime da Sky Sport

Probabili formazioni Napoli-Roma, le ultime da Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Ugolini ha svelato le ultime novità in casa Napoli con le probabili formazioni Napoli-Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Domani si torna con il 4-3-3. Tre dovrebbero essere i diversi cambi rispetto al Bodo/Glimt. In difesa dovrebbe saltare Rrahmani perché è influenzato: è tra i convocati, ma le condizioni verranno valutate domani. C’è Olivera al posto di Spinazzola. La novità più importante potrebbe essere la presenza di Milinkovic-Savic rispetto a Meret, il suo lancio lungo contro una squadra che pressa alto può essere una soluzione. A centrocampo è ballottaggio Anguissa/Lobotka, con il primo favorito. Potrebbe esserci lo stesso centrocampo visto in Champions, con De Bruyne play. Confermato il tridente Hojlund-Lang-Politano".

Il giornalista Angelo Mangiante, invece, ha svelato le ultime in casa Roma:

"Convocato Cristante che potrebbe giocare dal primo minuto, accanto a Soulé e dietro Malen. Resta fuori ancora per poco Dybala: l’argentino tornerà tra i convocati solo martedì sera contro il Cagliari".

  • Probabile formazione Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.
  • Probabili formazione Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All. Gasperini
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top