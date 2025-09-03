Onda Cero - Clamoroso Ochoa, supera le visite mediche e poi scappa: aveva detto ai dirigenti del Burgos che sarebbe andato a prendere un caffè

Disavventura di mercato per Guillermo Ochoa, portiere messicano ex Salernitana. Rimasto svincolato dopo l'esperienza in Portogallo all'AVS Futebol, il 40enne aveva trovato un accordo con il Burgos CF, club de LaLiga2, seconda divisione spagnola.

Il portiere è arrivato regolarmente in città e ha superato le visite mediche, ma proprio al momento della firma ha chiesto una modifica contrattuale. Nell'attesa che venissero nuovamente sistemate le documentazioni, Ochoa ha detto ai dirigenti che sarebbe andato a prendere un caffè e ha lasciato la sede del Burgos.

Una volta sistemati i contratti, i dirigenti del club spagnolo hanno aspettato per alcuni minuti, per poi iniziare a telefonare a ripetizione al portiere per capire dove fosse finito. Nessuna risposta: Ochoa è di fatto scappato senza avvisare. Nonostante il poco tempo a disposizione, il Burgos è riuscito a trovare un altro portiere: Jesús Ruiz del Racing Ferrol.

Fonte: Onda Cero