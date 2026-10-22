Allegri adesso ha una priorità assoluta, già da ieri si è messo a lavoro studiando gli errori commessi

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è dovuto andare avanti per tre volte prima di poter definitivamente esultare contro il Bodo/Glimt, racconta Il Mattino.

Ad ogni gol fatto ne è seguito uno subito. Non esattamente la migliore delle notizie per Allegri "che se ne è tornato a casa dal Maradona con la sicurezza dei primi tre punti in Champions League. Sorriso a metà, la squadra ha confermato lacune difensive macroscopiche che andranno migliorata per evitare altre partite al cardiopalmo. Blindare la difesa diventa una priorità assoluta per Max così come per la sua squadra che già da ieri si è messa a lavoro studiando gli errori commessi".

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