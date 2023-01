La posizione di Allegri dopo Napoli-Juve: è a rischio?

Ultimisisme Calcio Napoli - Caos nell’ambiente bianconero. Le otto vittorie consecutive sono state solo un’illusione a fronte delle enormi difficoltà di inizio stagioni con risultati spesso anche umilianti come l’eliminazione precoce dalla Champions League. E il 5-1 incassato a Napoli rimette Allegri sulla graticola, con la tifoseria che gli attribuisce quasi tutte le responsabilità di un’annata deludente.Â

Allegri rischia dopo Napoli-Juventus?Â

Tuttavia, come riporta Calciomercato.com, la posizione del tecnico toscano è sempre salda all’interno della società . E per quanto la sconfitta del Maradona sia stata pesantissima, per il momento la posizione di Allegri all'interno della Juve non cambia. Anche se con un contratto meno pesante e meno lungo, forse sarebbe cambiato qualcosa…