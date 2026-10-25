Giugliano, furto in casa di Alisson Santos: ladri entrati mentre dormiva, sottratti orologio e un monile

Ultime notizie SSC Napoli - Derubato in casa a Giugliano il calciatore brasiliano del Napoli Alisson Santos. Lo annuncia l'edizione online di Repubblica.

L'atleta ha denunciato alla polizia di essersi accorto "al momento del risveglio, della presenza di malviventi introdottisi all'interno della propria abitazione mentre stava ancora dormendo. Secondo quanto denunciato, sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell'autovettura della vittima. Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai carabinieri a Villaricca".

Il Mattino aggiunge:

"Sì è svegliato nel cuore della notte ed ha scoperto i ladri in casa, il calciatore brasiliano del Napoli Alisson Almeida de Santos. Il furto è avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel comune di Giugliano in Campania, nella abitazione dell'esterno, attualmente infortunato.

Il calciatore ha denunciato alle Forze di polizia di essersi accorto, al momento del risveglio, della presenza di malviventi introdottisi all'interno della propria abitazione mentre dormiva. Secondo quanto denunciato, sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell'autovettura della vittima. Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai Carabinieri nel comune di Villaricca.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'immediato e straordinario potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta l'area interessata, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, al fine di prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L’argomento costituirà oggetto di un esame nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.

Secondo primi accertamenti degli agenti del commissariato di Giugliano, sarebbero stati portati via un orologio Rolex ed una collana. Nessuno è rimasto ferito e al momento non è chiaro se i ladri siano scappati perchè si sono accorti della presenza del calciatore o meno. Indaga la Polizia di Stato".