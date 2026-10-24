Repubblica - Friedkin ha già sorpassato De Laurentiis: la differenza è sul nuovo stadio

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sul confronto a distanza anche tra le due proprietà di Napoli e Roma. Per il quotidiano, il club giallorosso ha effettuato il sorpasso su quello azzurro specialmente sulla fase operativa della costruzione del nuovo stadio.

Napoli Roma, il duello De Laurentiis Friedkin

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica che scrive del confronto tra Friedkin e De Laurentiis:

"Solo nel 2024 finirono davanti i giallorossi, ma senza brillare e approfittando del peggior campionato — decimo posto — della ultraventennale gestione di Aurelio De Laurentiis, che ora sta vivendo un altro momento di difficoltà e riflette sul suo futuro, dopo aver aperto le porte alla vendita del suo club. Sull'altra sponda invece la svolta americana è finalmente passata dalla laboriosa fase della semina a quella del raccolto e i Friedkin hanno già operato il sorpasso sugli azzurri fuori dal campo, lanciandosi con la concretezza che è mancata ad ADL nella fase operativa della realizzazione del nuovo stadio. In apparente controtendenza c'è quindi solo il duello tra le panchine, coi numeri che danno ragione a Massimiliano Allegri (6 scudetti a 0) nell'impari confronto statistico con Gian Piero Gasperini".