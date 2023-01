Kvaratskhelia, Spalletti gli aveva annunciato il forfait in Coppa Italia: le ultime sulle sue condizioni

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia non sarà a disposizione di Spalletti per Napoli-Cremonese di Coppa Italia. L'attaccante georgiano ha accusato un leggero stato febbrile, per questo non è stato convocato per la gara di questa sera del Maradona.

Kvaratskhelia aggiornamento condizioni

I colleghi georgiani di GeoTeam hanno riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Kvaratskhelia:

Dopo la partita contro la Juventus, Luciano Spalletti ha detto a Khvicha che lo avrebbe tenuto a riposo per la partita di Coppa Italia. Kvaratskhelia ha saltato l'allenamento di ieri a causa di una sindrome influenzale, ma ora si sente in forma e domani inizierà ad allenarsi.