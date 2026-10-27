Monza-Napoli, i convocati di Allegri: out Spinazzola

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Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
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Il tecnico Max Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Monza, in programma domani alle 20:45 allo stadio Brianteo. Ecco i giocatori a disposizione.

Monza-Napoli, i convocati di Allegri

 L'elenco completo dei convocati di Allegri comprende: 

  • Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Vergara.
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