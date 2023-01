Da Torino - Sconfitta umiliante: crush test difesa Juve con l’attacco Napoli è stata una mattanza

Tutto Juve non va tanto giù per il sottile sulla sconfitta dei bianconeri contro il Napoli per 5-1:

"Sicuramente la sconfitta ha il sapore dell'umiliazione e mette fine, alle ambizioni di chi aveva parlato di scudetto, non sicuramente noi. Il crush test della difesa con l'attacco del Napoli si è rivelata una terribile mattanza che ha visto i bianconeri soccombere su quasi tutti i duelli. Una sconfitta pesante ed umiliante che chiaramente, da una parte deve far riflettere, dall'altra serve a fare un pesante, pesantissimo, bagno di umiltà per capire le ragioni di questa pesante, pesantissima sconfitta"