FIGC commissariata? A rischio anche gli Europei 2032! Due scenari possibili dopo il 13 ottobre

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Terremoto nel calcio italiano, la FIGC a rischio commissariamento

Nuovo terremoto nel calcio italiano: la FIGC a rischio commissariamento! Pochi mesi dopo l'elezione di Malagò a capo della Federazione calcistica italiana, c'è già il rischio di un nuovo vuoto di potere. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, martedì 13 ottobre il CONI di Luciano Buonfiglio chiederà alla Giunta e al Consiglio Nazionale di commissariare la FIGC.

Caos FIGC, a rischio anche gli Europei 2032

La questione è semplice: Malagò non era tesserato con la FIGC al momento della sua elezione e questo, secondo molti, non lo avrebbe reso idoneo alla candidatura. Sul tema è scontro aperto con il Governo italiano, con tanto di botta e risposta a distanza con il Ministro dello Sport Andrea Abodi, le cui dichiarazioni hanno già portato alle dimissioni della capo delegazione della Nazionale Diana Bianchedi.

Cosa succede adesso? 

  • Se la FIGC viene commissariata, Malagò decade e Buonfiglio diventa commissario, chiamato ad indire elezioni entro 3 mesi.
  • Se la FIGC non viene commissariata, il CONI potrebbe fare ricorso o comunque dovrà fare delle valutazioni.

"È un fatto che da mesi si parli solo di questioni legali e di cavilli regolamentari, invece di affrontare le riforme necessarie a rilanciare il pallone italiano", allerta il Corriere della Sera, che sottolinea anche il rischio che - di fronte a tutto questo caos - l'UEFA decida di revocare all'Italia il diritto ad ospitare gli Europei 2032.

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