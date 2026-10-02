Slovacchia, Lobotka: "Le Isole Faroe non vanno sottovalutate. Ci aspetta una gara difficile"

Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara che vedrà la Slovacchia giocare in casa delle Isole Faroe. Queste le parole del centrocampista del Napoli: “È difficile vincere qui, sono ben organizzati e hanno degli ottimi contropiedisti. Questa è la loro arma migliore e dobbiamo stare attenti a non perdere palla. Sarà importante difendere come una squadra, non solo attaccare. Di certo non consideriamo la partita facile. Hanno ottenuto belle vittorie a livello mondiale e di club. Li rispettiamo. Sappiamo che non sarà facile, ma vogliamo portare a casa i tre punti”.