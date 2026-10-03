Fava: "Napoli, contro il Frosinone sfida insidiosa, spero che grazie alla sosta si affronti con tranquillità, Allegri deve trarre il massimo dai suoi calciatori"

Ultime calcio Napoli, Dino Fava, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato:

"Ci tengo ai giovani e ai ragazzi, sai quanto spero che possano fare bene. Contro la Francia è una partita incredibile, contro grandi giocatori. Dobbiamo fare una bella partita, il pallone è rotondo. Cosa deve fare Allegri per far rendere al meglio Hojlund? Sicuramente, il livornese sta pensando alla soluzione migliore per far rendere i suoi giocatori. La sosta sta dimostrando che gli azzurri sono forti, anche se non c’era bisogno. Spero che Allegri li metta in condizione, abbiamo bisogno di vincere. Spero che Allegri riesca a trovare la soluzione migliore per questo Napoli.

Impegni ravvicinati? Contro il Frosinone c’è una sfida insidiosa, ma spero che con la sosta la si affronti in modo tranquilla. Guardando i nomi, non c’è paragone. Il Napoli ha bisogno della fiducia e del sostegno del pubblico, che quando le cose non girano bene vai un po’ a prendere. Bisogna acquisire quella sicurezza che solo le vittorie ti possono dare. In Nazionale ci sono tanti giocatori interessanti, non va trascurato nulla. Bisogna dare qualcosa di diverso a questa Nazionale, vedo davvero tanta fatica. Spero che alla ripresa Max Allegri metta gli azzurri in condizione di rendere. Io sono del parere che vada fatto un mix tra giovani e calciatori di esperienza. Devono crescere insieme e non va fatto bruciare nessuno. E’ un lavoro di un certo livello, è così che funziona. Il Napoli deve trarre il massimo dai suoi giocatori senza farseli sfuggire".