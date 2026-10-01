Napoli Basketball, Repesa a CN24: "Non sono del tutto soddisfatto, ma volevamo iniziare nel modo giusto! Spero che sabato il palazzetto sia di nuovo pieno" | VIDEO

Il Napoli Basketball ha fatto un ritorno trionfale in EuroCup battendo per 84-76 i campioni in carica del Cosea JL Bourg, la prima partita del club in EuroCup dopo oltre vent'anni si è conclusa in festa, seppur non senza brividi. Il Napoli Basketball ha toccato un vantaggio massimo di 17 punti nell'ultimo minuto del terzo quarto, ma ha dovuto respingere il tentativo di rimonta del Bourg nell'ultima frazione. Jeff Dowtin jr ha guidato Napoli con 19 punti, seguito da Marco Spissu con 12; entrambi hanno messo a segno 3 triple. Tyson Walker del Bourg è stato il miglior marcatore dell'incontro con 20 punti.

Nell’immediato post-partita, ai microfoni del TGR Campania e di CalcioNapoli24, il coach Jasmin Repesa.

Esordio in Europa vent’anni dopo e subito una vittoria contro i campioni in carica. Che significato ha?

“È una vittoria molto importante. Volevamo iniziare con il piede giusto, soprattutto dopo la buona prestazione contro Roma. Però devo essere onesto: non sono completamente soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo avuto poca energia fisica nel secondo e nel terzo quarto e, tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo, anche poca concentrazione. Abbiamo perso alcuni palloni davvero evitabili. Però alla fine la cosa più importante era vincere e ci siamo riusciti. Complimenti alla squadra. E voglio ringraziare il pubblico per il sostegno che ci ha dato. Speriamo che sabato sera il palazzetto sia di nuovo pieno”

Due partite e due vittorie importanti. Prima Roma, in trasferta, e adesso i campioni in carica dell’EuroCup. Il tutto con una squadra completamente nuova. Cosa dicono queste prime due partite del gruppo che hai a disposizione?