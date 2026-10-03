De Bruyne squalificato in Nazionale: rientro anticipato a Napoli? Deciderà il Belgio

Kevin De Bruyne è stato squalificato! Il centrocampista del Napoli era diffidato in UEFA Nations League e, come conseguenza dell'ammonizione ricevuta ieri in Belgio-Turchia, non potrà prendere parte alla prossima partita in programma contro la Francia lunedì 5 ottobre.

De Bruyne squalificato in Nazionale

Il regolamento di Nations League prevede che i calciatori entrino in diffida alla prima ammonizione: KDB aveva già ricevuto un cartellino giallo nella partita Belgio-Francia di lunedì 28 settembre e dunque l'ammonizione ricevuta ieri gli vale automaticamente la squalifica.

Per il Napoli potrebbe essere una buona notizia: dal momento che De Bruyne sarà indisponibile, la Nazionale di calcio belga potrebbe anche concedergli la possibilità di fare rientro a Napoli anticipatamente, non essendo lui a disposizione per la prossima partita, e così Allegri potrebbe ritrovarselo a Castel Volturno prima del tempo, pronto a mettersi al lavoro per preparare la partita contro il Frosinone in programma sabato prossimo.

Non è detto, però: l'ultima parola spetta alla Federazione belga e allo staff del CT Mark Van Bommel, che potrebbe comunque decidere di non lasciare andare De Bruyne per averlo a disposizione durante gli allenamenti.