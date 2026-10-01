Un giocatore del Napoli ha firmato il rinnovo da mesi ma non è mai arrivato l'annuncio ufficiale

Calciomercato SSC Napoli - Sta per arrivare il futuro per il Napoli e sarà tempo di novità con la rosa pronta a un restyling dettato anche dalle stagioni che passano per tutti. Non c'è solo Anguissa, per dirne uno, con il contratto in scadenza al giugno 2027.

Anche altri due pilastri del Napoli sono vicini alla scadenza: si tratta di Rrahmani e Meret. Ma la situazione è diversa perchè il difensore kosovaro, infatti, ha già apposto la firma sul prolungamento per altri due anni fino al 2029. Manca solo l'annuncio del club. Una formalità, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.