Il Roma - Allegri considera Vergara un titolare! Dalla Nazionale può arrivare un altro passo avanti

Ultime notizie SSC Napoli - Quest’anno Massimiliano Allegri considera Antonio Vergara un titolare. Un’investitura significativa per un ragazzo che soltanto pochi mesi fa sembrava destinato a cercare altrove spazio e continuità, scrive Il Roma.

L’esperienza in Nazionale può rappresentare un ulteriore passo avanti per Vergara "poi ci sarà il Napoli, perché la stagione non concede pause. Dal 10 ottobre, con la sfida contro il Frosinone allo stadio Maradona, gli azzurri saranno attesi da nove partite in 27 giorni. Un tour de force nel quale serviranno energie, personalità e profondità della rosa. Vergara, comunque, è pronto a rispondere presente. Prima, però, c’è una maglia azzurra da conquistare. Quella dell’Italia di Mancini".