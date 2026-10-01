Danimarca-Portogallo 2-4, Hojlund ancora a segno: 90' in campo e gol d'autore

Sconfitta casalinga per la Danimarca nella sfida di UEFA Nations League contro il Portogallo, terminata con il punteggio di 2-4 a favore degli ospiti.

Danimarca-Portogallo 2-4, gol di Hojlund

Nonostante la serata amara per la selezione danese, si conferma l'ottimo momento d'forma dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund. Schierato titolare e rimasto in campo per tutti i 90 minuti dell'incontro, la punta azzurra ha trovato ancora una volta la via del gol, firmando una rete d'autore con un freddo inserimento e battendo il portiere avversario.

Una prestazione di grande generosità e continuità sotto porta per Hojlund, che dimostra una condizione atletica brillante in vista del rientro a Castel Volturno per i prossimi impegni di campionato.