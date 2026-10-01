U21, Armania-Italia 0-0 al primo tempo: Favasuli esce alla ripresa

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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In campo l'U21 per le partite di qualificazioni agli Europei U21, l'Armenia tiene sullo 0-0 l'Italia di Baldini dopo 45 minuti, l'allenatore decide di togliere Favasuli dal campo all'inizio della ripresa dopo che gli aveva concesso l'occasione di giocare da titolare

In campo l'U21 per le partite di qualificazioni agli Europei U21, l'Armenia tiene sullo 0-0 l'Italia di Baldini dopo 45 minuti, l'allenatore decide di togliere Favasuli dal campo all'inizio della ripresa dopo che gli aveva concesso l'occasione di giocare da titolare.

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