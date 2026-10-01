U21, Armania-Italia 0-0 al primo tempo: Favasuli esce alla ripresa
Nazionali 19:40
Favasuli
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In campo l'U21 per le partite di qualificazioni agli Europei U21, l'Armenia tiene sullo 0-0 l'Italia di Baldini dopo 45 minuti, l'allenatore decide di togliere Favasuli dal campo all'inizio della ripresa dopo che gli aveva concesso l'occasione di giocare da titolare
In campo l'U21 per le partite di qualificazioni agli Europei U21, l'Armenia tiene sullo 0-0 l'Italia di Baldini dopo 45 minuti, l'allenatore decide di togliere Favasuli dal campo all'inizio della ripresa dopo che gli aveva concesso l'occasione di giocare da titolare.
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