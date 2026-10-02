Napoli-Frosinone, l'Osservatorio limita la trasferta al solo settore ospiti
Serie A 11:00
Tifosi Frosinone nel settore ospiti
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Limitazioni dell'Osservatorio in vista di Napoli-Frosinone di Serie A
Ultime notizie in vista di Napoli-Frosinone, sesta giornata del campionato di Serie A. È arrivata la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della partita in programma sabato 10 ottobre ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.
Napoli Frosinone settore ospiti
Dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dalle Questure di Napoli, l'ONMS ha rintracciato un profilo di Rischio 3. Di conseguenza, per l’incontro di calcio di Serie A Napoli-Frosinone, è stata suggerita l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:
- vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Frosinone Calcio”
- implementazione del servizio di stewarding
- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
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