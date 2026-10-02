Porto-Napoli, i tifosi napoletani potranno accedere solo al settore ospiti
Indicazioni del Porto ai tifosi del Napoli in vista della partita di Champions League
In vista della sfida di UEFA Champions League tra Porto e Napoli, in programma mercoledì 4 novembre allo Estadio do Dragao di Porto, la società portoghese ha diramato un comunicato con le disposizioni e le indicazioni ufficiali destinate ai tifosi napoletani che seguiranno la squadra in trasferta.
Porto Napoli, tifosi partenopei solo nel settore ospiti
Il Porto fa sapere che tutti i sostenitori presenti dovranno attenersi in maniera rigorosa al regolamento d'uso dello stadio. Nello specifico, il documento impone ai tifosi del Napoli il divieto assoluto di accedere e stazionare in settori dell'impianto diversi da quello espressamente riservato alla tifoseria ospite. Di norma, il settore ospiti corrisponde al settore numero 21, ubicato nell'angolo nord-ovest della Bancada Norte.
Una precisa disposizione logistica mirata a garantire la sicurezza e la corretta gestione dell'afflusso prima, durante e dopo la gara di Champions League.