Porto-Napoli, i tifosi napoletani potranno accedere solo al settore ospiti

In vista della sfida di UEFA Champions League tra Porto e Napoli, in programma mercoledì 4 novembre allo Estadio do Dragao di Porto, la società portoghese ha diramato un comunicato con le disposizioni e le indicazioni ufficiali destinate ai tifosi napoletani che seguiranno la squadra in trasferta.

Porto Napoli, tifosi partenopei solo nel settore ospiti

Il Porto fa sapere che tutti i sostenitori presenti dovranno attenersi in maniera rigorosa al regolamento d'uso dello stadio. Nello specifico, il documento impone ai tifosi del Napoli il divieto assoluto di accedere e stazionare in settori dell'impianto diversi da quello espressamente riservato alla tifoseria ospite. Di norma, il settore ospiti corrisponde al settore numero 21, ubicato nell'angolo nord-ovest della Bancada Norte.

Una precisa disposizione logistica mirata a garantire la sicurezza e la corretta gestione dell'afflusso prima, durante e dopo la gara di Champions League.