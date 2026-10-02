Problemi per Allegri: le ultime su Alisson Santos e Anguissa

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli lavora per riprendere la stagione dopo la sosta e saranno tante le partite in pochi giorni da giocare. Intanto, ci sono delle novità che riguardano le condizioni di Alisson Santos e Anguissa che in questo momento non sono ancora al meglio e rischiano di non esserci alla ripresa contro il Frosinone.

Alisson Santos e Anguissa verso il forfait

Se Giovane e Marianucci possono rappresentare due nuove risorse per Allegri, per il recupero di Alisson Santos bisognerà invece attendere ancora. L'esterno brasiliano non sarà a disposizione per la sfida contro il Frosinone come spiega Repubblica, con l'obiettivo di provare a riaverlo per il successivo impegno contro il Venezia dopo un lungo infortunio muscolare.

Resta da monitorare anche la situazione di Frank Anguissa, ancora in dubbio. Il suo eventuale forfait rappresenterebbe un'assenza importante per il centrocampo azzurro e potrebbe aprire ulteriori opportunità per gli altri giocatori della rosa.

Allegri attende dunque segnali positivi dall'infermeria, mentre valuta le alternative a disposizione per affrontare i prossimi impegni.