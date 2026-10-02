Plusvalenza McTominay: costo ammortizzato e valore residuo a bilancio | FOCUS

Calciomercato Napoli - Scott McTominay rinnoverà oppure verrà messo sul mercato? Il dilemma resta. Nei mesi scorsi, il direttore sportivo Giovanni Manna - con una perfetta strategia comunicativa - ha provato a spegnere le luci dei riflettori sulla trattativa con l’entourage di Scott anche per evitare fughe di notizie. Ad oggi, i fatti dicono che McTominay non ha alcun accordo oltre il 30 giugno 2028 con il club di De Laurentiis e sta entrando praticamente nell’ultimo anno contrattuale. Insomma, se entro pochi mesi non si riuscirà a trovare una quadra, le porte per una cessione si aprirebbero anche perché sarebbe un autogol tecnico nonché patrimoniale, economico e finanziario portarsi un calciatore così forte a scadenza. Arriveranno offerte congrue? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma possiamo partire però da una certezza in termini di bilancio.

Quanto potrebbe fare di plusvalenza il Napoli con McTominay

Scott McTominay - nell’estate del 2024 - firmò un contratto di 4 anni con il Napoli. In base al piano d’ammortamento del cartellino per un calciatore con questa durata contrattuale, il club azzurro finora ha ammortizzato il 70% di quei 30 milioni pagati al Manchester United. A bilancio, ad un anno e mezzo praticamente dalla scadenza naturale dell’attuale accordo, il cartellino dello scozzese vale praticamente 9 milioni in quanto 21 sono già stati ammortizzati (ricordiamo che l’ammortamento rappresenta un costo per l’azienda). Ovviamente il valore residuale si riduce man mano che si avvicinerà alla scadenza del contratto mentre saliirà quello del costo ammortizzato.

Dunque, fermo restando le trattative in corso tra l’entourage dello scozzese ed il Napoli, se il club decidesse di privarsi di McTominay a gennaio oppure a luglio, realizzerebbe una plusvalenza comunque importante perché qualsiasi offerta superiore ai 9 milioni garantirebbe alla società un surplus di valore. Il tempo è quasi scaduto. L'incubo - che tutti vogliono scongiurare - è rivedere quanto accaduto con Kvaratskhelia che fu ceduto nella sessione invernale dopo lunghi mesi di trattative e discorsi.

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