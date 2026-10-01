Formazioni ufficiali Grecia-Olanda: la decisione su Noa Lang
Nazionali 19:00
Formazioni ufficiali Grecia-Olanda: la decisione su Noa Lang
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Formazioni ufficiali Grecia-Olanda 3ª giornata Nations League
Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Grecia-Olanda con le scelte di Ivan Jovanovic e Xavi , match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Grecia-Olanda, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Noa Lang della SSC Napoli.
Formazioni ufficiali Grecia-Olanda
Formazioni ufficiali Grecia-Olanda - Qui la comunicazione delle scelte di Jovanovic e Xavi per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Grecia-Olanda.
- GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis. A disp. Mandas, Vlachodimos, Kostoulas, Koulierakis, Kyriakopoulos, Masouras, Miuchailidis, Tetteh, Tsapras, Zefeiris. All. Ivan Jovanovic.
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel. A disp. Flekken, Roefs, Aké, Frimpong, Gravenberch, Hato, Koopmeiners, Lang, Reijnders, Taylor, Zechiel, Zirkzee. All. Xavi.
Probabili formazioni Grecia-Olanda
Formazioni Grecia-Olanda Nations League, le probabili scelte di Jovanovic e Xavi per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45:
- GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Kostoulas, Pavlidis. CT: Ivan Jovanovi?.
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel. CT: Xavi.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google