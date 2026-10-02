Francia-Italia, le probabili formazioni: Di Lorenzo in panchina, ballottaggio Kean-Vergara
Le probabili formazioni di Francia Italia di UEFA Nations League
Stasera si gioca Francia-Italia, terza giornata della fase a gironi di UEFA Nations League con la Nazionale italiana in trasferta allo Stade de France di Saint-Denis. L'edizione odierna del Corriere della Sera anticipa le probabili formazioni del match e quelle che dovrebbero essere le scelte del CT Roberto Mancini.
Probabili formazioni Francia Italia
Dubbi sulla presenza dal primo minuto di Antonio Vergara, in ballottaggio con Moise Kean nel ruolo di ala destra, con quest'ultimo che al momento appare in vantaggio. L'altro ballottaggio riguarda la corsia opposta, dove si giocano un posto da titolare Maldini e Scalvini. Panchina invece per l'altro giocatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, a cui Mancini sembra preferire Kayode.
Le probabili formazioni di Francia-Italia secondo il Corriere della Sera:
- Francia (4-3-3): Maignan; koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué.
- Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, P.Esposito, Kean.