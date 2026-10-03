Francia-Italia, gol di Emanuele Rao con la Nazionale italiana under-20!
Nazionali 11:45
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Emanuele Rao del Napoli in campo da titolare con l'Italia under-20
La Nazionale italiana under-20 è impegnata oggi contro i pari età della Francia allo Stadio Olimpico Camilo Cano di La Nucia, in Spagna, per la terza e ultima giornata del Torneo internazionale La Nucia U20.
In campo da titolare con l'Italia u20 c'è anche Emanuele Rao, attaccante di proprietà della SSC Napoli che quest'anno sta giocando in prestito al Pisa, in Serie B. Rao ha sbloccato il risultato segnando il gol dello 0-1 su calcio di rigore.
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
- Francia U20 (4-2-3-1): Stawiecki; Dodote, Muzungu, Kamara, Lucea; Courcoul, Devernois; Ndjantou, El Jamali, Mmadi; Merah. A disposizione: Jourdren, Koumbassa, Angely, Song, Ake, Tape, Pereira Da Silva, Dioubate, Massok, Dabo, Pandor, Molebe, Peter, Diaoune. Allenatore: Diomede Bernard.
- Italia U20 (4-3-3): Siviero; Amey, Verde, Mirra, Cama; Di Nunzio, Mout, Sala; Coletta, Lavelli, Rao. A disposizione: Idele, Rispoli, Stabile, Mannini, Pafundi, Vannucchi, Pagnucco, Fellipe Jack, Mosconi, De Pieri, Cassa, Cerbone, Mancuso. Allenatore: Carmine Nunziata.
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