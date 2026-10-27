Napoli cooperativa del gol: già in dieci a segno! E mancano ancora quattro attaccanti

Ultime notizie SSC Napoli - Anguissa e altri nove dall’inizio dell’anno. Mancava all’appello anche McTominay prima di martedì, scrive il Corriere dello Sport.

Scott ha sorpassato tutti e ora si ritrova in vetta alla classifica dei marcatori del Napoli dopo queste prime giornate. Alle sue spalle c’è De Bruyne che ha segnato tre gol, poi? Hojlund. Due reti, l’ultima il 5 settembre contro l’Inter a Milano. A quota due reti c’è anche Politano, a quota uno altri sei giocatori.

"Tanti centrocampisti in questo elenco, Lobotka e Gilmour hanno segnato un gol. La curiosità è che sono andati già a segno tutti, tra questi c’è anche Vergara. Chiudono l’elenco Noa Lang e Amir Rrahmani. Dieci marcatori e diversi giocatori che ancora aspettano la prima gioia ufficiale.

Sono in attesa Lucca e Di Lorenzo, in fila anche Olivera, Spinazzola, Beukema, volendo Badiashile e Rafa Marin, Chiudono l’elenco i tre attaccanti brasiliani Neres, Alisson, Giovane. Torneranno e si sbloccheranno, i primi due. L’ex Verona aspetta il primo gol ufficiale col Napoli"