Santacroce difende Beukema a CN24: "Il colpo l'ha subito e fa male! Sfido tutti a subire quel fallo" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Ci sono città che dopo un terremoto contano le crepe sui muri e città che devono contare le crepe nell’anima. A Pozzuoli, a distanza di settimane dalla violenta scossa del 31 luglio, sono ancora migliaia le persone che aspettano di poter tornare nella propria casa. I numeri raccontano la gravità dell’emergenza: a inizio settembre si contavano 4.217 cittadini puteolani sfollati, con centinaia di famiglie alle prese con una quotidianità sospesa. Ma c'è un dato che nessuna statistica riesce a quantificare: quello delle notti trascorse lontano dalla propria stanza, dei bambini che chiedono quando potranno fare ritorno a casa e degli anziani che hanno visto sgretolarsi le certezze di una vita. È davanti a questa ferita aperto che la Napoli Legends ha deciso di metterci la faccia, le gambe e soprattutto il cuore. «Noi non vi lasciamo soli». Oggi 26 ottobre, alle ore 11, ha preso il via una passeggiata di solidarietà per le vie di Pozzuoli. Un percorso di circa 2,5 chilometri — da via Terracciano a via Artiaco, passando per piazza Capomazza e via Campi Flegrei — nel cuore delle zone maggiormente colpite dal sisma con tanti ex del calcio Napoli, in diretta su CalcioNapoli24 TV.

Santacroce: intervista sul Napoli e sull'evento di Pozzuoli

A margine dell'evento, CalcioNapoli24 TV ha intervistato l'ex difensore azzurro Fabiano Santacroce. Ecco le sue dichiarazioni:

«Messaggio qui a Pozzuoli? Qualche minuto di sostegno che ha grosso valore, perché bisogna difendere il territorio anche con queste cose, soprattutto su questi argomenti, su queste tematiche, perciò come ci è arrivata la chiamata, abbiam detto subito di sì. Napoli Legends? È nato proprio per questo il progetto, sia per creare un gruppo di tutti appassionati, amanti soprattutto di Napoli e del calcio Napoli. Quindi se abbiamo la possibilità accorriamo subito a questi eventi, queste manifestazioni che sono manifestazioni giuste e con una causa giusta».

Due domandine anche sul campo perché, da difensore... Sei gol subiti in due partite, tre col Bodø/Glimt ma lì per fortuna si è vinto 4-3, tre subiti anche contro la Roma, però quell'ultimo gol subito, onestamente, lascia l'amaro in bocca a dir poco perché... Beukema lì doveva gestirla in maniera differente?

«Sì, anche se in tanti ci si concentra su Beukema che ha fatto un errore, perché in quel caso il colpo l'ha ricevuto e probabilmente anche un colpo che fa male, perché in tanti l'hanno liquidato come una leggerezza. Sfido io a prendere un colpo sul costato in quella maniera. A mio avviso sì, il colpo c'è stato ed è stato soprattutto intenzionale. Poi se si voglia punire l'intenzione o se si voglia punire il dolore che causa, questa è una cosa che decidono comunque gli arbitri. Lui doveva stare in piedi e anche perché ha un posto da cercare di conquistarsi, quindi sicuramente doveva stare in piedi, però l'attenzione bisogna portarla magari anche su Giovane, che sul passaggio e sul cross, si è girato e non ha rincorso l'uomo, quindi non è una sola persona. Quando si prende gol lo si prende tutti assieme».

Santacroce sul colpo subìto da Beukema

Ora ci si aspetta ovviamente mercoledì una prestazione importante, una vittoria col Monza, non ci sarà Badiashile. Torna però Amir Rrahmani dopo lo stato semiinfluenzale. Napoli che lì non può sbagliare, però siamo sempre alle solite: dobbiamo guardare alla partita successiva per non sbagliare e non sempre questo è un bene perché bisogna far punti, rilanciare la classifica. Ormai siamo arrivati all'ottava giornata.

«Beh, i punti sono importantissimi contro ogni squadra. Oramai il campionato italiano è difficilissimo. Ogni partita è e sarà complicata. Vedi anche l'Inter che comunque ha vinto con due gol dal 90º al 98º, quindi non ci sono squadre facili da battere. Per me bisogna concentrarsi sul recupero appieno degli uomini, perché il Napoli quando sta al completo è una squadra e quando ha tante assenze è un'altra squadra».

Davanti invece gli attaccanti segnano pochi gol nell'ultimo periodo, però in totale si sta segnando di più.

«Sì, gol e occasioni se ne stanno creando tante. Purtroppo concretizziamo ancora meno di quello che potremmo fare, però c'è un gran lavoro offensivo, una grande voglia da parte di tutto il reparto e quindi è già una nota positiva. Quello che cerco di dire è: non concentriamoci solo sulle note negative, magari anche solo per denigrare l'allenatore, ma guardiamo anche i lati positivi che ci sono in mezzo a tante difficoltà che ha il Napoli».

Tre trasferte consecutive, Monza, Torino con la Juventus e poi si va in Portogallo contro il Porto, nuovamente in Champions League. Possiamo dire che forse questo è il momento cruciale? Dopo queste tre partite possiamo capire realmente il Napoli dove può arrivare?