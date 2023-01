Orlando: "Gesto mano Spalletti ad Allegri? A Max giravano dopo il ko, ma Luciano è un furbacchione"

Calcio Napoli - A parlare di Napoli-Juve ma non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli-Juve, ha trovato qualcosa di sbagliato nel gesto di Spalletti nel post-gara?

"A Max gli giravano dopo il ko, non gli è neanche passato per la testa. Spalletti è un furbacchione, è andato lui a chiedere la mano, non credo si possa aprire un caso".

Juve, Allegri ha adottato una tattica suicida col Napoli? Storia finita con il club?

"Abbiamo sempre detto che la Juve gioca male, ma quando uno vince otto partite di fila va rispettato. L'idea di Chiesa in quel ruolo è stata sbagliata, ma c'è una differenza tra le due squadre che si è vista. Non c'è stata partita, la differenza è emersa. Il vero miracolo è che la Juve sia in quella posizione ora".

Sarri e Tare, di nuovo polemiche. Ma Lotito è intervenuto con un comunicato:

"Il Milan si è mangiato delle chance, l'Atalanta è rientrata, Roma e Lazio se la giocano Io sono sicuro che una tra Milan, Inter e Juventus cederà il posto Champions. Vedo a rischio la Juventus, li vedo sempre giocar male. Giocando male così non credo tu possa portare sempre a casa risultato. La Juve di ora rischia tanto. Ma anche il Milan l'ho visto male".

E la Juventus che ha perso male a Napoli?

"Ha messo Bremer che non stava bene. Ho capito che è uno su cui punti, ma al rientro è sempre molto difficile, vedi con Chiesa. Qualcosa Allegri ha sbagliato. Sembra quasi che Allegri non veda l'ora he la società gli dica basta e ognuno per la propria strada. Non credo voglia più stare alla Juve, percé non vuole lavorare con queste difficoltà. Ha capito che è finito un ciclo. La mia sensazione è questa. Non vede l'ora che la società gli dia il benservito"