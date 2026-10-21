Stavolta nessuno ha spento la luce. Ci hanno messo tutti il cuore per i primi tre punti di Champions

Ultime notizie SSC Napoli - ?Rieccolo De Bruyne. È tornato a fare la differenza Kevin, scrive l'edizione odierna de Il Roma. Allegri gli ha dato il compito in cabina di regia e lui ha fatto nuovamente il campione palla al piede regalando perle sistematicamente.

"Nel primo tempo ha permesso ai compagni di entrare in area e calciare in porta. A prescindere dai singoli calciatori, ciò che è stato evidente è il coraggio di un gruppo che non ha avuto paura di rischiare andando a mettere sotto un Bodo che gioca bene ma concede troppo in fase arretrata. Allegri voleva che i suoi ragazzi non mollassero. Stavolta nessuno ha spento la luce. Ci hanno messo tutti il cuore per poter finalmente conquistare i primi tre punti in Champions League"