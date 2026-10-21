Fedele: "Guai a lasciarsi trascinare dall'entusiasmo! Il Napoli concede spazio che possono trasformarsi in condanna"

Ultime notizie SSC Napoli - Enrico Fedele, ex direttore sportivo del Parma, scrive su Il Roma.

"Battere il Bodo significa rialzare la testa e ritrovare un pizzico di autostima, ma guai a lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Perché, se da una parte la prestazione offre motivi di soddisfazione, dall'altra restano aperte le solite, preoccupanti falle difensive. Una retroguardia che continua a guardare il pallone anziché seguire l'uomo, concedendo spazi e occasioni che contro avversari di maggiore spessore possono trasformarsi in una condanna. E poi c'è Meret, che ancora una volta mostra i suoi limiti nella gestione della palla con i piedi.

Il Napoli ha ritrovato una vittoria importante e qualche certezza, ma non ancora tutte le risposte che servono. Non basta una notte europea per cancellare le contraddizioni di una squadra che alterna lampi di qualità a preoccupanti amnesie. Adesso arriva la Roma, un avversario temibile, contro il quale non saranno ammessi cali di tensione. È lì che gli azzurri dovranno dimostrare di essere davvero guariti"