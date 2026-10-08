Napoli, spunta un nome a sorpresa: il talento del Tottenham può diventare un'occasione

Il Napoli guarda già alle prossime sessioni di mercato e tra i nomi finiti sul radar degli azzurri ci sarebbe anche Lucas Bergvall. Il centrocampista svedese, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, sta vivendo un momento complicato al Tottenham e la sua situazione potrebbe aprire nuovi scenari.

Napoli mercato, occhi su Lucas Bergvall

Arrivato al Tottenham nell'estate del 2024 dal Djurgarden per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, Lucas Bergvall ha firmato con gli Spurs un accordo valido fino al 2031. Il classe 2006, però, sta trovando poco spazio in questa stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi.

In Premier League il suo impiego è stato finora limitato a tre presenze: 45 minuti contro il Brentford, 27 minuti contro l'Everton e appena 6 contro l'Aston Villa. Un minutaggio ridotto, al quale si aggiungono anche due panchine consecutive.

Lo svedese ha invece avuto maggiori opportunità in Coppa di Lega. Bergvall è partito titolare nella vittoria per 5-1 contro il Charlton, mentre è sceso in campo dall'inizio anche nella sfida persa 3-1 contro il Liverpool al terzo turno, risultato che ha sancito l'eliminazione del Tottenham dalla competizione.

Secondo quanto riportato da TMW, diversi club italiani stanno monitorando la situazione. Fabio Paratici, oggi alla Fiorentina, conosce bene il giocatore avendolo avuto al Tottenham. La Juventus potrebbe rappresentare una soluzione nel breve periodo, mentre più avanti potrebbero interessarsi anche Inter e Milan.

Tra le squadre alla finestra c'è anche il Napoli, che potrebbe valutare concretamente il profilo di Bergvall soprattutto nel caso di partenze importanti a centrocampo. Il poco spazio trovato a Londra e l'età del giocatore potrebbero trasformarlo presto in uno dei nomi più interessanti del mercato.