Milan, Pioli: "La stagione è lì che ci aspetta! Non riusciamo a vincere, bisogna ritrovare armonia"

Ultime notizie. Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel post-partita di Inter-Milan 3-0, finale di Supercoppa persa dai rossoneri a Riyad, in Arabia Saudita.

Pioli dopo Inter-Milan

Ecco le dichiarazioni di Pioli, che ha parlato anche del campionato e della corsa scudetto: "Non stiamo vivendo il nostro periodo migliore, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo fare meglio. Si riparte con l'unico modo che conosciamo: lavorare meglio per tornare ai nostri livelli, perché questa è una sconfitta che ci fa molto male. Non riusciamo a vincere, ma la stagione è lì che ci aspetta e dobbiamo tornare a giocare come sappiamo".

Poi ha aggiunto: "Non mi aspettavo una partita così. Conosco le qualità dei miei giocatori e mi aspettavo prestazioni positive. In questo momento facciamo fatica a reagire ad un errore, a rimanere squadra. Reagiamo individualmente, non collettivamente e ci stanno pesando i risultati non raggiunti nell'ultima settimana. Dobbiamo ritrovare l'armonia e la leggerezza mentale".