Euro 2032 a Napoli? Malagò svela: "Mi sembra ci siano tutti i presupposti per essere protagonista"

Ultime notizie Napoli - Giovanni Malagò, commissario della FIGC, è intervenuto a Napoli ad un evento alla Fondazione Foqus 'Cultura e democrazia'. Malagò ha anche commentato la possibilità di ospitare Euro 2032 a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Euro 2032 a Napoli? La risposta di Malagò

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"La tessera presa con il Circolo Canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di Calcio a 5? A questo punto, dopo quello che è successo, sarebbe stato assurdo non prenderla. Tutto qui. lo mi candido per la FIGC. Ovviamente, c'è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto. Euro 2032 a Napoli? Mi sembra ci siano tutti i presupposti per essere protagonista".