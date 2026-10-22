Tuttosport - De Bruyne sembra quasi subire il ruolo da regista, ma i numeri dicono altro

Ultime notizie SSC Napoli - Accettare l’evoluzione della propria carriera non è mai facile, nemmeno se ti chiami De Bruyne, il quale non ha mai nascosto la propria predilezione per una posizione più avanzata, secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

"KDB sembra quasi subire il ruolo da regista, ma nei fatti lo interpreta con una superiorità disarmante. Contro i norvegesi è stato il giocatore ad aver creato più occasioni (7) e non si limita ad uno smistamento orizzontale, piuttosto verticalizza di continuo, tagliando le linee di pressione avversarie e trovando i compagni nelle maglie della difesa avversaria"