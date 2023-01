Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria della Supercoppa con il Milan:

"Abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi sono stati splenditi, abbiamo dato tutto e tutti. Nessuna rivincita, guardiamo avanti. Eravamo qui per vincere una coppa e ci siamo preparati bene per farlo. Futuro? Oggi non ci penso, siamo contenti per i tifosi, abbiamo meritato la vittoria".