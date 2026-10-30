Hojlund: "Svolta col Monza, siamo solo all'inizio. Allegri mi lascia libero. Napoli è unica, ora vorrei vedere Ischia!"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni così come riportate dall'emittente.

Intervista a Hojlund

L'intervista a Hojlund comincia con un ricordo di Maradona, di cui oggi ricorre il compleanno: "Ovviamente giocare al Maradona è un’esperienza fantastica. È un fenomeno nella storia del calcio. Spero che possa riposare in pace e gli auguro buon compleanno: è il più grande di tutti".

Il bilancio di questo avvio di stagione: "Penso che non abbiamo dato quanto potremmo. Non abbiamo i punti che vorremmo, ma, come hai detto tu, la stagione è ancora all’inizio. Proveremo a migliorare ogni giorno. Credo che l’ultima settimana e mezza sia stata più positiva e speriamo di andare avanti così domenica".

La vittoria con il Monza è la gara della svolta? "Sì, potrebbe. Penso che abbiamo già fatto bene, come ho detto, nelle ultime due settimane. Dopo la sconfitta contro il Venezia abbiamo giocato meglio, stiamo lavorando di più come squadra e siamo diventati più forti".

Il ritorno al gol: "Sì, è stato bello. Sono felice di aver segnato di nuovo. Putroppo ho giocato molte partite senza segnare. È stato bello tornare a segnare".

Le critiche ricevute per la lunga astinenza: "Sì, è la vita di un calciatore anche a Napoli. Nel calcio moderno si viene criticati se non si segnano i gol. Ho giocato al Manchester United e anche lì capita che le persone ti critichino. Ma è così. Cerco solo di concentrarmi su me stesso, di diventare un calciatore migliore e di segnare i gol che devo segnare".

Il rapporto con Allegri: "Credo che mi abbia lasciato un po’ più libero. Ovviamente devo fare determinate cose che mi chiede, non solo in campo, ma in generale. Si tratta di essere forte nel giocare, nel fare gol, nell’aiutare la mia squadra e nell’essere il primo giocatore a pressare l’avversario. Queste sono le cose che devo fare e che devo fare meglio".

Il feeling con McTominay e De Bruyne: "Sono due giocatori fantastici, con una grande reputazione nel mondo del calcio. Penso che tutti sappiamo quali siano le loro qualità sul campo, ma anche fuori ho un bel rapporto con entrambi. Sono ottimi giocatori e sono felice di condividere il campo con loro".

La prossima partita contro la Juventus: "Una partita molto importante, giocheremo in trasferta. Sarà una partita difficile. La Juventus è una squadra fantastica, con una grande storia. Conosco la rivalità tra i tifosi del Napoli e quelli della Juventus. Speriamo di poter vincere la partita".

Poi la sfida con il Porto in Champions League e con la Lazio in campionato: "Sì, sono sfide molto importanti. La partita a Torino sarà molto difficile però dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo lavorare duramente per migliorare e per vincere. Saranno tre partite, due in trasferta e una in casa, che saranno difficili, anche per il viaggio. Potrebbe essere una settimana molto positiva se vinciamo tre partite. Ma, se non le vinciamo tutte, potrebbe essere un periodo difficile prima della sosta internazionale. Speriamo di poter fare bene".

Il posto preferito di Hojlund a Napoli: "Sono stato a Capri, che è davvero stupenda. Mi piacerebbe anche andare a Ischia. Sono stato a Pozzuoli molte volte. È una città bellissima. Mi piace Napoli, è davvero unica. Tutti sanno quanto è bella Napoli, ma ha anche molti luoghi belli, come Ischia, Capri, Sorrento e Positano".

L'obiettivo stagionale: "Penso che la risposta sia sempre la stessa: lavorare per la squadra e migliorare come giocatore. Per il team dobbiamo vincere qualcosa, magari la Coppa Italia o la Serie A. È difficile, specialmente quest’anno. Come hai detto, la stagione è ancora all’inizio. Dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile in Champions League".

Infine un saluto ai tifosi del Napoli: "Continuate a supportarci e a credere in noi. La stagione è ancora all’inizio e c’è ancora molto da giocare. La squadra sta migliorando e speriamo di poterlo mostrare sul campo. Abbiate pazienza e fate attenzione a quello che faremo sul campo".