McTominay trascina il Napoli e suona la carica: "Stai zitto e lavora"

Serata di rimonta, emozioni forti e, soprattutto, di grande sollievo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il pirotecnico 4-3 con cui il Napoli ha superato il Bodo/Glimt nella terza giornata della League Phase di Champions League ha restituito ossigeno e tre punti pesantissimi agli azzurri.

Il commento di McTominay

Protagonista indiscusso della serata è stato Scott McTominay, autore di una doppietta decisiva che gli è valsa anche il titolo di MVP conferito dalla UEFA. A fine partita, il centrocampista scozzese ha commentato così la sua prestazione sui social: