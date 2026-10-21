McTominay trascina il Napoli e suona la carica: "Stai zitto e lavora"
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Il commento di McTominay dopo Napoli-Bodo/Glimt
Serata di rimonta, emozioni forti e, soprattutto, di grande sollievo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il pirotecnico 4-3 con cui il Napoli ha superato il Bodo/Glimt nella terza giornata della League Phase di Champions League ha restituito ossigeno e tre punti pesantissimi agli azzurri.
Il commento di McTominay
Protagonista indiscusso della serata è stato Scott McTominay, autore di una doppietta decisiva che gli è valsa anche il titolo di MVP conferito dalla UEFA. A fine partita, il centrocampista scozzese ha commentato così la sua prestazione sui social:
"Stai zitto e lavora"
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